Schianto in moto a Terragnolo: muore il militare Maurizio Callegari di 56 anni, grande lavoro per il 118

Con l’arrivo della bella stagione tornano gli incidenti sulle strade del Trentino in moto e bicicletta

Trento – Tragico incidente mortale per un motociclista nella tarda mattinata di domenica 9 maggio, nei pressi di Terragnolo. L‘uomo, Maurizio Callegari, militare 56enne di Mori, ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada autonomamente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto, il centauro è morto sul colpo, inutile l’intervento dell’elicottero sanitario e dell’ambulanza, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 2: l’uomo viaggiava in direzione da Serrada Rovereto, la caduta fatale in frazione Castello di Terragnolo. Durante la giornata si sono registrati diversi altri incidenti motociclistici ma anche in bicicletta, meno gravi, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

In breve

Un pilota di parapendio di Riva del Garda del 1961 è precipitato tra il monte Biaene e il capitello di San Bernardo (a ovest di Rovereto), finendo a terra in una zona boschiva a una quota di circa 1.200 m.s.l.m. Il pilota ha perso il controllo della vela poco dopo il decollo e nel finire a terra tra gli arbusti si è procurato contusioni e possibili traumi. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha attivato la Stazione di competenza Vallagarina e ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Mentre una squadra di operatori della Stazione Vallagarina si portava sul posto via terra, il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati fatti sbarcare in hovering a poca distanza dal luogo dell’incidente. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunato a piedi e, dopo i primi accertamenti medici, lo hanno stabilizzato e imbarellato. Con il supporto degli operatori della Stazione Vallagarina e dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasportato per circa 100 metri fino all’elicottero che, nel frattempo, era riuscito ad atterrare poco lontano. L’infortunato, sempre cosciente, è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.