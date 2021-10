Tragico schianto in moto a Malè: muore motociclista

Perde la vita un 56enne che si è scontrato con un’auto

Trento – Grave incidente in moto sabato pomeriggio verso le 14.30 a Malè. Ha perso la vita un motociclista 56enne che è andato a sbattere contro un’auto. L’incidente è avenuto verso le 14,30.

Il centauro era diretto verso Cles, quando – per cause da accertare – si è scontrato con una monovolume che procedeva nella stessa direzione. I primi a intervenire e a dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Malè, i carabinieri della compagnia di Cles e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.