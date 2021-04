Tragico schianto in galleria fra Cadine e Piedicastello: muore un giovane di 26 anni, grave un 23enne

L’incidente poco prima delle 15 di giovedì. Sul posto i soccorritori. Traffico bloccato verso Trento

Trento – Tragico schianto giovedì pomeriggio all’interno della galleria che da Cadine scende verso Piedicastello: ha perso la vita un 26enne, grave un 23enne.

E’ rimasta coinvolta nell’impatto una motocicletta a bordo della quale viaggiavano due persone. Sul Sul posto oltre ai soccorritori sanitari la Polizia Locale di Trento. Il traffico verso la città ha registrato pesanti disagi. Il punto è poco distante dal luogo di un altro grave incidente, due giorni fa, che aveva viste coinvolte due auto con 5 feriti, fra cui due bambini.

In breve

Recuperato dal soccorso alpino dopo una notte di ricerche in Lessinia, al confine tra Trentino e Veneto, un uomo di 83 anni di Ala il cui mancato rientro a casa era stato denunciato mercoledì sera. L’anziano è stato trovato giovedì mattina in buono stato di salute, anche se confuso e infreddolito, dopo una notte passata all’addiaccio nei pressi di Malga Lessinia.

A Bolzano tre poliziotti fuori servizio hanno bloccato due spacciatori, trovando tra i cespugli quasi un chilo di hashish. I tre agenti stavano percorrendo la SS12, occupati in impegni privati, quando nei pressi della galleria del virgolo hanno notato movimenti nella boscaglia. Hanno così individuato un algerino già noto per spaccio. I poliziotti lo hanno tenuto d’occhio e quando ha ceduto un pacchetto ad un uomo seduta in una macchina sono intervenuti per bloccarli. L’ acquirente, un altoatesino 55enne, è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacente, mentre l’algerino ed un suo complice afghano, trovati in possesso di svariate centinaia di euro in contanti, sono stati arrestati per spaccio.

Travolto da un tronco, grave un boscaiolo di 23 anni a Folgaria – E’ stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa e successivamente trasferito dall’elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento.