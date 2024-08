Tragico schianto in auto in Val d’Ega: muore 19enne trentino

Posted on

Solenne messa in cattedrale per Mercoledì delle Ceneri. Tisi: “Bisogna stare concretamente con le persone” Quaresima, Papa: preghiera, elemosina e digiuno Trento – L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi (nella foto), durante l’omelia del ‘Mercoledì delle Ceneri’ in cattedrale a Trento ha invitato a scongiurare quello che definisce un “gioco al massacro, dove si vuol far credere […]