Tragico schianto in Alto Adige: a Vallelunga, muore un giovane di 19 anni

Ferito gravemente anche un altro giovane del posto

Bolzano – Incidente mortale poco prima delle 6 di sabato mattina a Vallelunga nel comune di Curon in Val Venosta. Un giovane del posto, Jannik Eller di 19 anni di Curon, ha perso la vita ed un altro giovane di 21 anni è rimasto ferito gravemente.

Stando alle prime informazioni la macchina avrebbe sbandato e sarebbe finita contro il muro di una casa. A seguito del violento impatto Eller è morto, mentre il conducente ha subito un politrauma. Il 21enne è stato intubato e portato all’ospedale di Bolzano dall’elicottero di emergenza Pelikan 2. Oltre all’ambulanza e al medico d’urgenza sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l’assitenza spirituale ed i carabinieri per i rilievi.

In breve

Arrestato e posto ai domiciliari un 62enne trentino accusato di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne. A dare esecuzione all’ordinanza cautelare del gip di Larino, in provincia di Campobasso, sono stati i carabinieri di Termoli – sempre in Molise – che dallo scorso 4 gennaio e fino a pochi giorni fa avevano condotto le indagini. Indagini nate dalla denuncia dei genitori di una delle due minorenni molisane che l’uomo – secondo gli inquirenti – avrebbe contattato attraverso social network per indurle a compiere e subire atti sessuali online. Durante le perquisizioni a casa dell’uomo sono stati sequestrati materiali informatici che i carabinieri definiscono “di rilievo“, legati alla vicenda.