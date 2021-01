Tragico schianto in A22: una vittima. Contadino 81enne muore cadendo dalla finestra a Verano

Due morti in poche ore in Alto Adige

Bolzano – Scontro mortale in A22. Una persona ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti. Il fatto è avvenuto dopo le 8.30 di mercoledì mattina, 13 gennaio, sulla carreggiata nord, fra San Michele ed Egna.

Notevoli i disagi alla circolazione. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Alle 9.30 la coda era di 6 chilometri.

Anziano muore a Verano

Un contadino di 81 anni, Walter Zöggeler, ha perso la vita martedì mattina cadendo dalla finestra della sua abitazione a Verano. La salma è stata trovata dal figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce bianca, ma l’anziano era ormai deceduto.

Rapinatori identificati in Trentino

I carabinieri della Compagnia di Trento hanno individuato i responsabili delle rapine alle farmacie di Roncafort e Sella Giudicarie commesse lo scorso novembre e la Procura ha chiesto per loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, poi disposta dal Gip. I due, un uomo di 40 anni e la convivente, 47 anni, sono indagati per rapina in concorso, con l’aggravante di aver commesso i fatti utilizzando un’arma e con il volto travisato.