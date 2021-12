Tragico schianto sulla Feltrina: perdono la vita Adriano Corona di Imèr e Debora Colle di Feltre, altri tre feriti

Il drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio verso le 17.30, sul cavalcavia di Nogarè (Cornuda) sulla Sr348. Hanno perso la vita Adriano Corona, 34enne di Imèr (Trento) e Debora Colle, 29enne di Feltre. Grave un altro uomo macedone di 44 anni, trasportato in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso e altre due persone che viaggiavano con lui. Sui social il dolore

NordEst – Bilancio tragico per un incidente avvenuto domenica pomeriggio tra i comuni di Crocetta del Montello e Cornuda (Treviso), lungo la Feltrina tra una Skoda e una Nissan. Per i due giovani che viaggiavano a bordo di una delle due auto, non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto è avvenuto sul cavalcavia di Nogarè, a perdere la vita: Adriano Corona (nella foto da facebook), 34enne di Imèr (Trento) e Debora Colle, 29enne di Feltre (Belluno). Gravissimo un altro uomo di 44 anni, macedone, trasportato in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso.

Entrambi i giovani sono deceduti in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente. Gli altri due feriti – di origini straniere -, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Montebelluna. I carabinieri della compagnia di Montebelluna (Treviso) stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente.

Dolore a Imèr nel Primiero

La notizia della scomparsa di Adriano Corona e di Debora Colle, è giunta a Imèr, domenica in tarda serata, dopo le prime notizie pubblicate in rete e sui social, dai giornali del vicino Veneto.

Adriano Corona era molto noto in zona per la sua professione di cuoco e pizzaiolo, in molti locali della valle, ma non solo. Lascia la madre Maria, il padre Mariano e i fratelli Emiliano, Ilaria e Martina, oltre ai molti amici che in queste ore lo ricordano sui social con grande affetto.

L’abbraccio degli amici sui social

“Ciao Adri… R.I.P Buddy …. Le brutte notizie sono difficili da accettare e quando ad andarsene è una giovane vita ancora di più…te ne sei andato troppo presto Fai buon viaggio, riposa in pace!!! Ciao Adry “

In breve

A Codevigo incidente tra un furgone e un’automobile: un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui. I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura un giovane e una donna rimasti incastrati, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per il conducente, Stefano Costa, 47 anni di Chioggia, deceduto sul colpo, come accertato dal medico, alla guida della sua Peugeot 206. Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale.

Esplosione domenica mattina in una ditta di lavorazione metalli a Vedelago, in via Montegrappa. Domenica 12 dicembre, intorno a mezzogiorno e mezzo, si è verificata una forte deflagrazione in una azienda, secondo i primi riscontri si sarebbero verificati danni solo alla struttura della ditta, non risulterebbero esserci feriti. La deflagrazione si è verificata alla Rossl e Duso di Vedelago, azienda metallurgica del gruppo Cividale leader del settore: danni ingentissimi e tragedia sfiorata. Dalle prime informazioni pare che a saltare in aria sia stato un cilindro in acciaio sotto pressione, in fase di collaudo. Nessun ferito ma i danni alla struttura sono pesanti. Tempestivo l’intervento di squadre dei vigili del fuoco da Castelfranco e Treviso per la messa in sicurezza del sito, le verifiche statiche e i sopralluoghi. I tecnici che stavano eseguendo il collaudo di pressione del manufatto si trovavano in una sala controllo in una parte separata del capannone.