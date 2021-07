Tragico schianto auto moto a Nogaredo: muore Giorgio Gasperotti, imprenditore di 54 anni

L’uomo stava percorrendo la strada che porta alla frazione di Sasso quando è stato travolto da un’auto che usciva da una strada privata

Rovereto – Spetterà alla polizia locale di Rovereto ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale che domenica mattina alle 8.30 a Nogaredo, è costato la vita a Giorgio Gasperotti, 54 anni. L’inicdente è avvenuto mentre l’uomo guidava la sua moto, in via Per Sasso.

Il 54enne, stava percorrendo la strada che porta alla frazione di Sasso quando è stato travolto da un’auto che usciva da una strada privata. Un impatto violentissimo. Troppo gravi le ferite riportate, nemmeno i soccorsi arrivati rapidamente, hanno potutto evitare il tragico epilogo. L’uomo, molto noto a Rovereto, lascia moglie e due figli.