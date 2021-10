Tragico schianto auto-camion sulla Rocchetta: muore una donna

Il drammatico scontro verso le 15 di lunedì

Trento – Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì sulla strada della Rocchetta, fra Zambana e Mezzolombardo, dove è morta una donna trentina di 49 anni. L’impatto si è verificato attorno alle 15 quando – per cause in via di accertamento – la Opel Meriva su cui viaggiava la donna, diretta verso Trento, si è scontrata contro un camion che procedeva in direzione opposta.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, con rottami sparsi ovunque, mentre l’autista del mezzo pesante è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

In breve

Un’auto è uscita di strada questa mattina, alle 7, sulla SS237 nei pressi del Ponte dei Servi, a Lomaso. Sul posto si sono portati immediatamente i #vvflomaso, i #vigilidelfuocobleggioinferiore con le pinze idrauliche e i #vvfstenico. pic.twitter.com/Y4fue9LvQr — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) October 25, 2021