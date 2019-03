Tragico schianto in Alto Adige: si scontra con camion e muore a Lasa

Print This Post

Muore un 61enne di Senales

Bolzano – Incidente mortale a Lasa, in Val Venosta, all’ingresso della frazione Oris. Un’automobile si è scontrata con un camion. Il conducente della vettura, un uomo di 61 anni di Senales, è rimasto ucciso, mentre il camionista ha riportato leggere ferite.

I primi soccorsi sono stati prestati dagli operatori del “Pelikan 2” dell’elisoccorso e di un’ambulanza, ma non è stato possibile far nulla per l’automobilista, morto sulla scena dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari e la polizia municipale.