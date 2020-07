Tragico schianto all’alba in A22: auto contro un camion, muore 38enne, ferito un 30enne

Lo scontro fra un’auto e un tir intorno alle 4.30 di giovedì 9 luglio, non distante dall’area di servizio Paganella. Muore Mirko Bertinazzo di Bronzolo

NordEst – Gravissimo il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì all’alba sull’A22: un morto e un ferito grave.

Un’auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante in sosta in una piazzola. L’incidente è avvenuto in carreggiata Nord, non distante dall’area di servizio Paganella.

Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale del 118: il ferito sarebbe in pericolo di vita.