Tragico schianto in A4: due militari morti. Trenta, grande dolore

Si recavano a Casarsa della Delizia a bordo di auto servizio

NordEst – Sono il sergente maggiore Valerio Canzio e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi i due militari morti lunedì nell’incidente stradale sulla A4 mentre si recavano a Casarsa della Delizia (Pordenone) a bordo di un’auto di servizio.

Il tragico schianto

E’ avvenuto sull’autostrada A4 poco dopo l’entrata di Meolo Roncade (Venezia) in direzione Trieste. Un furgone e un’auto si sono scontrati e il furgone si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail. Le due vittime sono militari dell’Esercito, così come uno dei feriti. Quest’ultimo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Treviso.

Le sue condizioni vengono definite gravi. I militari viaggiavano su un’automobile di servizio, una Panda. L’autostrada, inizialmente chiusa nel tratto compreso fra Meolo-Roncade e San Donà di Piave, è stata riaperta. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia e al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l’immissione in A4 dalla A57. Tre i chilometri di coda segnalati.

Chi erano i due militari

I due, si apprende dalla Difesa, erano in servizio presso il 66/o Reggimento fanteria aeromobile “Friuli”, così come un loro commilitone, rimasto gravemente ferito e trasportato con un’eliambulanza a Treviso. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, esprime, “a nome suo e delle Forze Armate, sentito cordoglio” per la morte dei due militari: “profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all’Esercito”.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche da parte del capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, del capo di stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

