Tragico schianto in A22: muore un camionista di origini albanese

Connect on Linked in

La vittima è il conducente di 48 anni, origini albanesi residente in Germania. Sul posto due ambulanze e l’elicottero. Inutili i soccorsi, traffico rallentato

Trento –Un camionista di 48 anni è morto in un incidente sull’autostrada A22 del Brennero, in Trentino, nel tratto tra San Michele all’Adige e Trento nord. Il decesso è avvenuto intorno alle 7.30 in seguito a un tamponamento tra mezzi pesanti, in direzione sud.

Sul posto il 118 è accorso con due ambulanze e un elicottero, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. In seguito all’incidente sulla carreggiata si sono formati alcuni chilometri di coda. Una coda di mezzi pesanti è stata registrata anche tra Egna e Bolzano sud, dopo un altro incidente, sempre in direzione sud.

Le immagini TGR