Tragico schianto a Lavis: muore a sei giorni dall’incidente l’automobilista 40enne di Padova

Posted on

I genitori erano in viaggio da Mezzolombardo verso ospedale Cles Cles (Trento) – Non ha dato il tempo ai genitori di arrivare all’ospedale di Cles ed è nata in una piazzola di un distributore di benzina. La nascita è avvenuta venerdì sera a Denno e sia la mamma, ostetrica proprio a Cles, che la neonata stanno […]