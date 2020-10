Tragico schianto a Lavis e in A22: due vittime in due diversi incidenti

Scontro frontale tra auto e furgone a Lavis, muore una donna. Una vittima anche in A22

Trento – Una donna sessantenne è deceduta e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 14.30 sulla Sp 235, nei pressi dello svincolo della zona industriale di Lavis, tra un’auto che viaggiava in direzione di Trento ed un furgone che procedeva nel senso opposto.

I rilievi sono affidati ai carabinieri di Lavis, mentre della viabilità, che ha avuto ripercussioni a causa della chiusura temporanea della strada per consentire i soccorsi, si occupa la Polizia locale “Rotaliana Koenigsberg”.

Sul posto, per il trasporto dei feriti all’ospedale Santa Chiara di Trento, è intervenuto anche l’elicottero, oltre che i vigili del fuoco di Lavis e Trento per la messa in sicurezza della zona.

In A22 tamponamento, dopo Besenello, tra un furgone e un mezzo pesante. La vittima è il conducente del furgone. L’autostrada è stata chiusa in direzione sud.