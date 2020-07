Tragico schianto a Dro: muore 43enne lombardo. Gravissimo 37enne al lago di Caldonazzo

Posted on

In Europa +3,1 gradi rispetto al trentennio di riferimento. Impianti chiusi e tanti interventi dei Vigili del fuoco NordEst – Mai così caldo come a gennaio 2020. Più caldo di sempre a livello globale, battendo il primato del gennaio 2016 (+0,03 gradi medi). Lo rileva il Copernicus Climate Change Service, precisando che in Europa l’incremento […]