Tragico sabato sulle Dolomiti, Cade da ferrata e muore turista francese sulla Schiara. Austriaco perde la vita sulle Tre Cime di Lavaredo

Molti gravi incidenti in montagna

NordEst – Un escursionista francese di 53 anni è morto in Veneto precipitando da una via ferrata sulla Schiara, nelle Dolomiti. Era partito al primo mattino dal Rifugio Settimo alpini, con altri sei connazionali, con i quali aveva programmato alte vie ferrate nel corso della prossima settimana. L’uomo aveva percorso con il gruppo la ‘Zacchi’ e proseguito poi per la ‘Berti’. Arrivati in cima alla Schiara, poco dopo le 13, gli escursionisti avevano iniziato la discesa sulla Marmol quando, in un tratto esposto, al momento dello scambio dei moschettoni tra un fittone e l’altro, i compagni hanno visto l’uomo cadere di spalle nel vuoto. Il corpo è stato recuperato dagli operatori del Soccorso alpino di Belluno, con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, a circa 2500 metri di quota, 150 metri sotto il punto in cui il francese era caduto.

24AGO 14:00 #suemBL #Schiara 53enne cade e perde la vita nella discesa dopo la Ferrata del Marmol. A causa della nebbia #Falco ha trasportato in quota le squadre di @cnsas_official. Dopo una schiarita ha potuto recuperare la salma e trasportare a valle i compagni. pic.twitter.com/EzPhsjro9Y — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 24, 2019

Austriaco perde la vita sulle Tre Cime

Un alpinista è morto mentre stava scalando la Cima ovest di Lavaredo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo verso le 13 è stato colpito da un masso staccatosi dalla parete. Vano l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites: l’alpinista è deceduto sul colpo. Accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri.

La vittima è un austriaco di 23 anni che era impegnato nella scalata della via Petri Heil, a quota 2.750 metri. L’allarme è stato lanciato da un compagno di cordata che è rimasto illeso.

In breve

Tragedia sulla tangenziale a Verona. Un ragazzo di 26 anni, Nicolò Baio, aiuto cuoco di 26 anni residente a Lonato, nel Bresciano, è morto dopo essersi scontrato contro un camion in sella alla sua moto, una Yamaha 600. La fidanzata che viaggiava con lui è rimata ferita in modo non grave e si trova ricoverata all’ospedale di Borgo Trento. Sulla dinamica non ci sarebbero dubbi: il motociclista è morto dopo aver tamponato un autocarro fermo in coda. Secondo gli accertamenti, non risulta che il giovane avesse conseguito la patente di guida.