Tragico Primo maggio in Trentino Alto Adige: 31enne muore travolto dal trattore a Trento, a Funes 76enne cade dal ponteggio

Ha perso la vita nel giorno della festa del lavoro, mentre andava in campagna a Trento sud, guidando il trattore con l’atomizzatore al traino

Trento – L’incidente è avvenuto in mattinata. Nello scontro con un’automobile è morto Andrea Micheletti 31enne di Aldeno.

La dinamica dell’incidente in via della Gotarda, fra Mattarello, Aldeno e Romagnano, è al vaglio dei Carabinieri. Un’auto con due turisti austriaci stava sorpassando il mezzo agricolo quando il trattore ha svoltato a sinistra per immettersi in una stradina di campagna.

Nell’impatto il trattore si è rovesciato nella scapata a lato della strada, schiacciando il guidatore. Sul posto i sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto in ospedale. In zona, sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

Tragico incidente anche in provincia di Bolzano A Funes, in Alto Adige, un uomo di 76 anni ha perso la vita cadendo da un ponteggio, mentre era impegnato in lavori di manutenzione sul tetto della sua casa.