Tragico Natale, Migranti: trovato morto su treno merci

Al Brennero, folgorato da scossa elettrica

Bolzano – Un migrante è morto nella notte su un treno merci al Brennero nel suo viaggio dall’Italia verso l’Austria. L’uomo è stato folgorato da una scarica elettrica, sul tetto di un container su un carro merci. La notizia, di Alto Adige online, è stata confermata dalla polizia.

Il convoglio numero 43128 verso le ore 23 era rimasto bloccato alla stazione di Brennero, a causa del deragliamento in Austria che da qualche giorno ha interrotto la linea oltreconfine. Sono stati gli uomini della Polizia ferroviaria a trovare il corpo durante il controllo di alcuni carri merci.

Probabilmente l’uomo, quando il treno si è fermato al Brennero, si è alzato in piedi ed è stato colpito da una scarica violenta che lo ha ucciso sul colpo. La vittima, di età tra 25 e 30 anni, di colore olivastro, non è stata ancora identificata. La salma è stata trasportata all’ospedale di Vipiteno.

In breve

Bimbo salva la madre dopo l’incidente – Un bambino di sei anni ha salvato sabato sera sua madre, ferita gravemente in un incidente stradale su una strada di montagna in Val d’Ega, in Alto Adige. L’auto era finita in una scarpata per circa 150 metri. Il bimbo, illeso, è uscito prontamente dalla macchina ed è corso nella notte per il bosco a chiamare aiuto in un vicino maso. Il contadino ha subito chiamato i soccorritori, che hanno così salvato la mamma del ragazzino coraggioso. La donna, 38 anni, del posto, è stata trasportata in ospedale di Bolzano. E’ ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. All’ospedale anche il bimbo sotto choc.