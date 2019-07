Tragico malore in Valsugana, dolore per la scomparsa dell’imprenditore Vasco Faresin

Print This Post

È deceduto per un malore sulla ciclabile all’altezza del bicigrill di Castelnuovo, Vasco Faresin, 65 anni, noto imprenditore di origine vicentine ma operante da tempo nel tessile, a Strigno

Strigno (Trento) – Dolore nella comunità della Valsugana per il tragico malore che ha colpito in questi giorni a Castelnuovo, Vasco Faresin, 65 anni, noto imprenditore del settore tessile residente a Strigno in Trentino.

L’uomo, grande appassionato di bici, si è accasciato al suolo, forse in seguito ad un infarto. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. L’imprenditore non si è ripreso ed è deceduto.

Era molto noto in tutto il Trentino per la sua attività imprenditoriale, la Sinergy di Scurelle.

Originario di Breganze, in provincia di Vicenza, Faresin aveva stabilito la sua impresa in Valsugana, dando lavoro ad una quindicina di dipendenti, nella fabbrica che oggi è gestita dal figlio e si occupa di confezionamento di divise e capi di vario genere.

L’ultimo saluto a Faresin

Ne danno il triste annuncio la moglie Patrizia, i figli Andrea con Cristina, Matteo con Stefania, il nipote Leonardo, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti, amici e parenti tutti. Il funerale, giovedì 4 luglio alle ore 17 nella Chiesa parrocchiale di Strigno.