Tragico malore nella valle del Lozen, pensionato veneto deceduto martedì sera nei pressi della sua baita

Soccorsi allertati da un residente in zona martedì in tarda serata dopo le 20

Primiero/Vanoi (Trento) – Non c’è stato nulla da fare martedì sera per un anziano di 80 anni residente in Veneto, colto da un grave malore nella sua baita di montagna.

Immediati sono scattati i soccorsi dopo la chiamata di emergenza, in zona Lozen, poco dopo il rifugio, in direzione lago di Calaita. Lo sfortunato pensionato, era da solo nella sua casa di montagna, quando si è sentito male.

Ad accorgersi dell’uomo colto da malore, è stato una persona che transitava in zona, che ha allertato subito il 118. In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari con l’automedica e l’ambulanza, di seguito con il supporto dell’elicottero decollato da Trento ed atterrato in strada, nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Purtroppo però, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. In tarda serata il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria di Pieve a Primiero. In zona hanno operato anche i vigili del fuoco di Canal San Bovo.

L’elicottero rientra a Trento

In breve

Elisoccorso mobilitato a Imèr martedì mattina per un sanitario non grave. In zona sono intervenuti anche i vigili del fuoco del paese per prestare supporto all’equipe medica.