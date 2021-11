Tragico malore in auto a Primiero: pensionato soccorso a Transacqua

Purtroppo non è bastato il pronto intervento dei sanitari del 118 di Primiero con 2 ambulanze, mercoledì mattina in zona Isolabella

Transacqua (Trento) – L’uomo, 74enne residente a Mezzano nel Primiero, ha avuto il tempo di accostare la sua fiat panda a bordo strada – evitando un possibile incidente -, quando è stato colto improvvisamente da un tragico malore a Transacqua.

E’ accacduto mercoledì mattina, verso le 9.30 in zona Isolabella, nei pressi della locale cassa rurale. Dopo l’allerta di alcuni passanti, sono scattati immediatamente i soccorsi partiti dal vicino Distretto sanitario, con due ambulanze.

I sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco al pensionato, ma per lui non è stato possibile fare nulla. Non c’è stato nemmeno il tempo di far intervenire l’equipe medica da Trento in elicottero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Primiero, per le verifiche del caso.