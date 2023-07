Tragico investimento in Cadore: morti un bambino di due anni, il papà e la nonna

Nel pomeriggio di giovedì, a Santo Stefano di Cadore, un’auto guidata da una donna di nazionalità tedesca ha investito una famiglia di turisti della provincia di Venezia

NordEst – Sono deceduti un bambino, il papà e la nonna. La mamma del bambino e il nonno sono attualmente all’ospedale di Pieve di Cadore per valutazioni. Anche la donna che si trovava alla guida dell’auto è al Pronto Soccorso di Pieve di Cadore per accertamenti. Il grave incidente è avvenuto verso le 15.30 in centro al paese di Santo Stefano di Cadore, in via Udine.

I primi soccorsi

I turisti veneziani, sono deceduti per le gravi ferite riportate: il papà di 48 anni e la nonna di 65 anni mentre il bambino di due anni che si trovava con loro è stato trovato in condizioni gravissime dai soccorritori che hanno chiesto l’intervento sul posto dell’elicottero del Suem. Con un volo disperato, il piccolo è stato portato all’ospedale San Martino di Belluno dall’eliambulanza. Ma è spirato poco dopo.

In centro a Santo Stefano in quel momento c’erano molte persone, visto che si stava celebrando un funerale. L’allarme ai soccorritori è dunque stato immediato: sul posto i sanitari del Suem 118 con l’elicottero, l’auto medica di Pieve e l’ambulanza di Auronzo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Indagini in corso

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la zona e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente.