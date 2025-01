Tragico investimento in bici: muore giovane ciclista di 19 anni a Mezzocorona

Investimento mortale venerdì mattina a Mezzocorona, in Trentino, in via Cesare Battisti, una delle strade interne che collega il paese al vicino centro di Mezzolombardo. La vittima è Sara Piffer di Palù di Giovo: era agonista che aveva partecipato a numerose gare. Era in allenamento con il fratello. Sui social l’ultimo saluto degli amici

Trento – La vittima è una ragazza di 19 anni, Sara Piffer. Con lei su un’altra bici da corsa il fratello, Christian Piffer, anche lui ciclista agonista negli U23, che ha riportato ferite non gravi. Dalla prima ricostruzione un’auto guidata da un uomo, un 70enne della zona, che veniva in senso opposto e che ne stava sorpassando un’altra, ha centrato la giovane.

Malgrado l’intervento dell’elicottero del 118 e i tentativi di rianimarla, le ferite riportate dalla ragazza sono state fatali. Sul posto è intervenuta la Polizia locale della Rotaliana che sta effettuando gli accertamenti. Sara Piffer correva in bicicletta per il Team Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives ed aveva partecipato a numerose gare nazionali e internazionali. Sul posto è intervenuta la Polizia locale della Rotaliana che sta effettuando gli accertamenti di rito.

