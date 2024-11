Tragico investimento a Baselga di Pinè: muore Palmina Bernardi, centrata da un’auto

L’incidente verso le 17 di sabato, mentre la donna attraversava la strada in una zona poco illuminata

Bselga di Pinè (Trento) – Nel grave incidente avvenuto sabato pomeriggio, ha perso la vita, Palmina Bernardi, 89 anni, investita da un’auto mentre attraversava la strada provinciale 66. I carabinieri di S. Orsola, intervenuti sul posto, dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni l’anziana avrebbe attraversato la strada in una zona con scarsa illuminazione e l’auto non sarebbe riuscita ad evitarla. La donna alla guida non avrebbe dunque potuto vedere la signora Bernardi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare.