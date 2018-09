Tragico incidente in Val di Non: muore sotto il trattore Biagio Formenti di 89 anni

Il grave incidente è avvenuto martedì sera a Masi di Vigo, nel Comune di Ton, in Bassa Val di Non

Trento – La vittima dell’incidente è Biagio Formenti, pensionato di 89 anni, residente a Roverè della Luna. Martedì sera è stato trovato senza vita. E’ rimasto schiacciato – per cause in corso di accertamento – dal mezzo che utilizzava per tagliare l’erba in un terreno di mele di sua proprietà. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, non vedendolo rientrare per la cena.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. troppo gravi le ferite riportate, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Le immagini TGR