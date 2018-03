Tragico incidente stradale nella Valle del Vanoi: perde la vita Palmira Loss

Connect on Linked in

E’ successo giovedì sera verso le 19.30 in località Revedea di Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19.30 di giovedì sera a Revedea, poco distante dal passo Gobbera, nella Valle del Vanoi.

Per cause in corso di accertamento, ha perso la vita in un incidente stradale, Palmira Loss, 67 anni di Zortea. Forse a causa di un malore, la donna avrebbe perso il controllo della sua Panda finendo contro il muro a bordo strada e terminando poi la sua corsa su un fianco.

Dopo la chiamata d’emergenza, sul posto è intervenuta l’autosanitaria per i primi soccorsi seguita dall’ambulanza con i sanitari dell’associazione “Una corsa per la vita”. Purtroppo però per la donna, non c’è stato nulla da fare.

In zona – con pioggia e maltempo – hanno operato per diverse ore i Vigili del fuoco di Canal San Bovo, mentre i rilievi di legge sono stati effettuati dai Carabinieri della stazione di Transacqua, nel Primiero, ai quali spetta ora il difficile compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Una comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Palmira Loss, per tutti ‘Palma’, si è diffusa molto rapidamente in zona, giovedì sera. La donna, residente con il marito a Zortea, era molto nota nella Valle del Vanoi – suocera del comandante dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo, Walter Orsingher – è sempre stata molto attiva nel suo paese. Grande il dolore anche tra i Vigili del Vanoi, intervenuti sul luogo dell’incidente.

Per anni, Palma con il marito Emilio Pomarè, aveva gestito il bar pizzeria “Alla Piazza” di Prade, con un sorriso e una gentilezza per tutti. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità del Vanoi.

All’intera famiglia e a tutti i suoi suoi cari, le più sentite condoglianze da parte della nostra Redazione, per la tragica scomparsa di Palmira.