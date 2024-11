Tragico incidente nei boschi del Bellunese: muore un 65enne

Antonio Comiotto è riuscito ad avvisare la sorella. Gli amici subito accorsi sul luogo dell’incidente e hanno tagliato la pianta, ma per lui non c’è stato nulla da fare

NordEst – L’incidente è avvenuto verso le 14 di giovedì. Immediata la chiamata alla Centrale del 118 per un uomo travolto da una pianta in località Sort Frede, sopra Carve di Mel. A dare l’allarme la sorella dell’uomo, che era stata avvertita telefonicamente da lui stesso. Dalle prime informazioni, abbattendo l’albero, il 65enne, Antonio Comiotto, è rimasto schiacciato sotto il tronco.

Da lui erano accorse delle persone, che avevano tagliato la pianta, per liberarlo, mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore era in avvicinamento, ma le sue condizioni erano immediatamente peggiorate. Purtroppo, quando sono arrivati dal ferito, sbarcati in hovering sul prato dove si trovava, equipe medica e tecnico di elisoccorso, hanno a lungo tentato le manovre di rianimazione, ma le ferite erano troppo gravi. Sul posto è sopraggiunta una squadra del Soccorso alpino di Belluno, per trasportare la salma fino alla strada.