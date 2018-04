Tragico incidente su Cima Colbricon: perde la vita uno scialpinista primierotto di 43 anni

Primiero (Trento) – Si sono concluse verso le 11.30 di lunedì – secondo quanto comunica il Soccorso alpino – le operazioni di recupero della salma di uno scialpinista di Imèr nel Primiero, scivolato tragicamente in un canalone sulla cima Colbricon nel Lagorai, a una quota di circa 2600 metri, mentre con un compagno stava salendo verso la vetta.

L’allarme è stato lanciato alle 10.05 di lunedì mattina dal compagno di escursione, il quale era rimasto indietro rispetto all’amico. L’uomo, una volta arrivato in cima e trovando solo un bastoncino del compagno, ha allertato immediatamente i soccorsi.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasportato in quota alcuni uomini della stazione di San Martino di Castrozza. I soccorritori hanno individuato lo scialpinista in un canalone e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il corpo senza vita dell’uomo è stato verricellato e trasportato alla caserma dei Vigili del Fuoco di Fiera di Primiero e dubito dopo ricomposto nella cella mortuaria di Pieve a Transacqua.

Cima Colbricon, una classica scialpinistica tra il Lagorai e le Pale – Il percorso al Monte Colbricon è una delle grandi classiche invernali della zona Paneveggio – Passo Rolle. L’itinerario si svolge in un contesto ambientale suggestivo tra il Lagorai, le Pale di San Martino e la Catena di Cima Bocche. Il giro si sviluppa in prevalenza su versanti nord e raggiunge la cima del Monte Colbricon Occidentale (stessa quota di quella orientale). Ci si incammina lungo la stradina nella fitta foresta di Paneveggio seguendo le indicazioni del cartello SAT ex Malga Colbricon (strada forestale “Corradini”). Si continua per la stradina oltrepassando tre ponti su piccoli rivi (sempre indicazioni Malga Colbricon) e si raggiunge, dopo circa 20/30 min, una serie di casette (parco – circa 1700m). Qui si prosegue fino alla Malga Colbricon (1838 m). Si continua ancora dritti in direzione Sud-Est verso il Passo di Colbricon senza però raggiungerlo. Poco prima del Passo di Colbricon, a quota 1840 m circa, si risale a destra per portarsi sotto l’ampio vallone posto fra Cima Colbricon e il Colbricon Piccolo e si prosegue in salita in direzione Sud-Ovest. Si raggiunge così l’avvallamento a quota (2420 m) e ci si porta in cima all’ampio vallone situato fra il Colbricon e il Colbricon Piccolo. Dall’ampio avvallamento si traversare verso sinistra in direzione Sud, Sud-Est lungo la dorsale Nord-Ovest della cima, per portarsi sotto la Cima di Colbricon Occidentale. Ci si alza quindi lungo la dorsale puntando alla cima finché è possibile salire con gli sci ai piedi; effettuare un breve tratto a piedi o con ramponi fino in vetta.