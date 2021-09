Tragico incidente con un quad in Svezia: deceduto a 28 anni Leonardo Capoani di Rovereto

Grande appassionato di natura, aveva deciso di trasferirsi nel Nord Europa per specializzarsi nella gestione della fauna selvatica. E’ deceduto in un incidente avvenuto nei giorni scorsi

Rovereto – Si era trasferito in Svezia per continuare il percorso di studi intrapreso l’Istituto agrario e portato avanti all’Università di Firenze, dove si era laureato in scienze faunistiche con una tesi sulla gestione del cinghiale in Trentino.

Leonardo Capoani, 28 anni, di Borgo Sacco viveva da qualche anno a Sundsvall, città di 50mila abitanti. E’ uscito di strada con il quad sul quale viaggiava con la fidanzata Isabella e ha sbattuto la testa su un albero. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Si è invece salvata la fidanzata che viaggiava con lui.