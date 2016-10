Tragico incidente con il trattore a Mezzano: muore Gianpietro Bettega di 51 anni

L’uomo è stato ritrovato senza vita in località S. Antonio di Camp nel Comune di Mezzano. Era il figlio dell’ex sindaco del paese. Tra le ipotesi all’origine dell’incidente, non si esclude nemmeno un possibile malore

Mezzano (Trento) - Il tragico incidente è avvenuto sabato pomeriggio, poco prima dele 16, in località S. Antonio di Camp, una zona in quota a breve distanza dal paese di Mezzano, dove la famiglia ha un maso di proprietà.

Gianpietro Bettega stava lavorando nel bosco, trasportando della legna con il suo mezzo agricolo.

E’ stato ritrovato privo di vita da un vicino che passava in zona, con il trattore fermo in strada – forse dopo essersi ribaltato più volte – e il mezzo, che ha finito la corsa incastrato tra le piante, perdendo parte del carico di legna che trasportava.

L’incidente è avvenuto in una zona molto impervia. Tra le cause dell’incidente, non si esclude però nemmeno l’ipotesi di un possibile malore.

I primi soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto l’auto sanitaria, l’ambulanza della Croce rossa e l’elicottero di Trentino Emergenza intervenuto in zona verso le 16.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata ricomposta nella Cappella mortuaria di Pieve a Primiero.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Mezzano e i Carabinieri di Canal San Bovo – coadiuvati dai colleghi di Imèr – per i rilievi di legge.

La comunità lo ricorda con affetto

Gianpietro Bettega,51 anni di Mezzano, non era sposato. Lavorava come operaio per l’Impresa edile Cemin di Siror. A Mezzano, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutti lo ricordano come una persona molto cordiale e disponibile.

Il padre, Andrea Bettega è stato sindaco del paese e presidente del Comprensorio di Primiero.