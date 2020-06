Tragico incidente con il trattore a Bresimo: muore Diego Angeli, 57enne di Croviana

Posted on

Bortolussi: “Il numero di queste tragedie, però, rimane ancora troppo elevato” NordEst – Nel Nordest continuano a scendere sia gli infortuni sia gli incidenti mortali sul lavoro. Rispetto al 2013, la contrazione degli infortuni registrata l’anno scorso è stata del 9,9 per cento in Friuli Venezia Giulia, del 3,7 per cento in Veneto e del 2,4 […]