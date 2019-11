Tragico incidente a Settequerce: operaio travolto da un mezzo

Posted on

Un collegamento ciclopedonale tra i comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, un servizio di telemedicina per l’assistenza a distanza della popolazione anziana, molto numerosa in Tesino; laboratori linguistici per il trilinguismo e per l’apprendimento delle conoscenze digitali rivolto ai giovani ma anche ai cittadini in coordinamento con la Fondazione De Gasperi, ma […]