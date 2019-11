Tragico incidente a Settequerce: operaio travolto da un mezzo

Posted on

Un servizio a presidio del territorio ma anche rivolto all’utenza esterna Cavalese (Trento) – Sarà a servizio sia dei pazienti ricoverati che per quelli esterni, la nuova risonanza magnetica installata in tempi record dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari all’Ospedale di Cavalese. L’apparecchiatura, il cui costo complessivo è di oltre 270 mila euro, consentirà a regime […]