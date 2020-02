Tragico incidente a Faver: muore anziano di Giovo. Grave malore anche a San Martino di Castrozza

Un 75enne è morto in seguito al ribaltamento del rimorchio di un trattore. Intervento in codice rosso per un grave malore anche a San Martino di Castrozza

Trento – L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nei pressi di Faver, in val di Cembra. Vano l’intervento dei soccorritori e dell’elicottero del ‘118’: l’uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della zona. L’anziano sarebbe stato schiacciato dal trattore che stava conducendo su un terrazzamento di viti. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, il 75enne trentino è morto sul colpo.

In breve

Elisoccorso mobilitato venerdì in mattinata anche a San Martino di Castrozza, per un arresto cardiaco in centro paese, che ha interessato un uomo di 73 anni. Provvidenziale la presenza sul posto di un medico rianimatore veneto, il dottor Alessandro De Cassai in vacanza in zona, che si trovava sul posto – casualmente – proprio durante l’emergenza. Dopo i primi soccorsi con i sanitari del 118 e la prima rianimazione sul posto, l’anziano è stato preso in cura dall’equipe Medica giunta da Trento e quindi trasferito in pronto soccorso a Feltre in elicottero, in codice rosso, per le cure del caso.