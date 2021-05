Tragica valanga sul Gran Zebrù: 2 morti e 2 feriti, erano partiti dalla Lombardia

Facevano parte di una comitiva di una decina di persone. Erano partiti in mattinata all’alba dalla Valfurva, in Lombardia

Bolzano – Poco dopo mezzogiorno di mercoledì 19 maggio, una valanga sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles-Cevedale ha causato la morte di due scialpinisti, mentre altri due sono rimasti feriti. I quattro facevano parte di una comitiva di una decina di persone. Erano partiti in mattinata all’alba dalla Valfurva, in Lombardia, per raggiungere la cima del Gran Zebrù, a 3.857 metri di altitudine lungo la via normale, il sentiero alpinistico più semplice per raggiungere la cima.

Le condizioni meteo non erano ideali, nell’area la notte scorsa si sono posati dieci centimetri di neve e stamane il tempo era perturbato e molto ventoso. Durante la salita, intorno a quota 3.700 metri, un fronte nevoso si è staccato dal versante colpendo quattro di loro. Due sono precipitati per cinquecento metri e sono morti sul colpo. Il soccorso alpino di Solda, guidato da Olaf Reinstadler, ha recuperato i loro corpi intorno all’una e trenta.

Per gli altri due invece solo un grande spavento: sono stati portati in elicottero all’ospedale di Bergamo per controlli ma non hanno riportato solo ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, uno del soccorso alpino altoatesino e l’altro di quello di Sondrio e Bormio.

In breve

Dopo sette mesi di lockdown, a fronte di una significativa diminuzione dei contagi da Coronavirus, l’Austria avvia la ripartenza. Mercoledì 19 maggio 2021 hanno riaperto bar, hotel, teatri, cinema, impianti sportivi e palestre.Restano vietati i grandi eventi, le celebrazioni di matrimoni, le feste in discoteca e rimane per ora in vigore il coprifuoco fino alle 22. I clienti e gli utenti devono poter mostrare un tampone negativo o un certificato di vaccinazione o guarigione dal Covid. Regola in vigore anche per i viaggiatori in arrivo dall’estero, Italia compresa. “Questo è l’inizio del ritorno alla normalità” ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz . “La curva dei contagiati punta ripidamente verso il basso, mentre la curva di coloro che sono stati vaccinati si dirige verso l’alto”.