Tragica valanga in Valfloriana: muore un uomo di Pergine

Posted on

Ryanair, si cambia e non in meglio NordEst – A partire dai voli prenotati da settembre il bagaglio a mano non sarà più gratis, ma vediamo nel dettaglio tutti le modifiche annunciate dalla compagnia low cost irlandese. 1. Anche per le valigie che pesano fino a 10 chili bisognerà pagare 8 euro. Per quelle di peso superiore il […]