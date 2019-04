Tragica Pasqua a Isera in Vallagarina: muore un centauro, viaggiava con il figlio ferito non grave

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In destra Adige motocicletta fuori strada

Trento – Tragica vigilia di Pasqua in Trentino. Su una moto finita fuori strada viaggiavano padre e figlio. L’incidente ad Isera, lungo la strada destra Adige, in Vallagarina.

Sul posto due eliambulanze – una di queste rientrata poco dopo – per portare soccorso ai due motociclisti.

Troppo gravi le ferite riportate dal padre che è deceduto poco dopo l’impatto nella zona di Isera. Il ragazzo di 17 anni che viaggiava con lui, è stato portato invece in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri