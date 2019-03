Tragica notte in Val di Fassa: giovane in gita scolastica cade da un balcone di un albergo: è grave

Print This Post

E’ successo ad uno studente di Luino (Varese). Prima dell’alba a Vigo di Fassa, in Trentino

NordEst – Uno studente di 18 anni di Luino in provincia di Varese, in gita scolastica in Trentino, è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa.

L’adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sull’episodio, accaduto verso le 3.30 della mattina, indagano i Carabinieri della Compagnia di Cavalese e l’ipotesi è che il ragazzo, di una scuola superiore, stesse tentando di calarsi dal balcone.

In breve

Elisoccorso impegnato domenica pomeriggio tra Tesino e Vanoi. La Centrale emergenza del 118 segnala due interventi di soccorso in Cima d’Asta e su Cima Cece poco dopo le 12.30. Rifornimento per l’eliambulanza alla piazzola di Transacqua nel Primiero. Due alpinisti soccorsi in codice giallo.