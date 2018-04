Tragica escursione sul Grappa: scivola in burrone, muore giovane 28enne di Alano

Connect on Linked in

Un giovane bellunese è morto dopo essere scivolato in un burrone, ad un’altezza di 80 metri, tra Archeson e Grappa, nel comune di Paderno del Grappa

NordEst – La vittima si chiamava Denni Pisan, 28 anni,di Alano di Piave. A recuperare il corpo è stato il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa dopo l’allarme dato da due amici e della vittima.

I tre, secondo una prima ricostruzione, erano in auto quando quest’ultima si è impantanata: la vittima è scesa per dare delle indicazioni di manovra ma, forse per il buio, ha superato il guardrail scivolando nel precipizio senza più rispondere ai richiami.

Un soccorritore si è calato per un centinaio di metri, fino a rinvenire il corpo senza vita del ragazzo. Il medico del Suem, accompagnato da un soccorritore ha raggiunto il luogo dal basso risalendo lungo il sentiero e ha potuto solamente constatare il decesso del giovane. La salma ricomposta, ottenuto il nulla osta per la rimozione, è stata recuperata dall’ elicottero, non appena le condizioni lo hanno permesso.

In breve

Tragico schianto nel padovano – Un giovane di 20 anni è morto in un incidente avvenuto in una frazione di Vigonza (Padova). Per cause in via di accertamento, la vettura di cui era alla guida, una Ford Fiesta, è finita in testacoda ed è andata a urtare contro un platano che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari con l’elicottero del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.