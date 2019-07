Print This Post

L’escursionista austriaco è caduto in bici in un canalone nella zona del Viel del Pan

Canazei (Trento) – In zona sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino bellunese.

Il turista di 53 anni, stava percorrendo in mountain bike il sentiero 601, quando ha perso il controllo della bici, precipitando per centinaia di metri in un burrone.

Troppo gravi le ferite riportate, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.