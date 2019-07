Tragica escursione in Val di Fassa: muore ciclista austriaco. Molti gravi incidenti anche nel Bellunese

Connect on Linked in

L’escursionista austriaco è caduto in bici in un canalone nella zona del Viel del Pan

Canazei (Trento) – In zona sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino bellunese. Il turista di 53 anni di Villach, stava percorrendo in mountain bike il sentiero 601, quando ha perso il controllo della bici, precipitando per centinaia di metri in un burrone.

A dare l’allarme è stato un gruppo di ciclisti austriaci, con il quale si trovava la vittima. Troppo gravi le ferite riportate, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria di Alba di Canazei.

In breve

Suem Belluno in azione nella zona del Monte Rusiana nella ricerca di una 69enne cercatrice di funghi non rientrata, rinvenuta purtroppo senza vita in fondo a una scarpata.

Altri 3 interventi di Falco: Lagazuoi, due escursionisti non più in grado di proseguire sul sentiero; TorreVenezia cordata di alpinisti russi infortunati per scarica di sassi; Lastoni di #Formin escursionista con trauma della caviglia.

Frontale tra un’auto e un camion lungo la SS50 coinvota anche una terzo veicolo: due feriti.