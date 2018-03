Tragedia in Val Rendena: 18enne perde la vita in un incidente stradale, ferito il guidatore

Connect on Linked in

Auto fuori strada, passeggera sbalzata fuori, guidatore ferito

Val Rendena (Trento) – Una giovane trentina di 18 anni, Giorgia Dietre, è morta nel primo pomeriggio di domenica in Trentino, in seguito a un incidente stradale in Val Rendena.

La passeggera è stata sbalzata fuori dall’auto, mentre il conducente, anche lui 18 anni, è rimasto all’interno e risulta ferito.

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Trento e risulta in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Per la giovane non è stato invece possibile fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono accorsi i sanitari anche con un’ambulanza e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine.

Il servizio TGR