Tragedia sul Sella, scialpinista tedesco ritrovato senza vita

Posted on

L'Euroregione vuole essere un soggetto con personalità giuridico internazionale. Il percorso per giungere alla costituzione dell'Euroregione ha trovato tuttavia alcuni ostacoli da parte dello Stato italiano che non ha ratificato il protocollo che contiene le norme di riferimento per la nascita di aree transfrontaliere. Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, per rafforzare […]