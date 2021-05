Tragedia sul Mottarone a Stresa, precipita cabina: come il Cermis nel ’76

NordEst (Adnkronos) – Una cabina della funivia è caduta sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano: 13 morti e 2 feriti nella tragedia. Due bambini sono stati trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita.

Sarebbe un bimbo di cinque anni il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile: da un primo esame il piccolo è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. Il secondo bambino è intubato e in prognosi riservata: nell’urto ha riportato un brutto trauma cranico, un trauma toracico e fratture agli arti.

LA DINAMICA – La cabinovia è precipitata per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi”, spiega Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e l’impatto è stato devastante tanto che alcuni corpi sarebbero stati sbalzati e trovati ad alcuni metri di distanza dal cavo tranciato.

BIMBI FERITI -“La situazione è critica, entrambi i bambini sono in prognosi riservata, in pericolo di vita”. Così Giovanni La Valle e Fabrizio Gennari, rispettivamente Direttore sanitario della Città della Salute di Torino e Direttore della chirurgia pediatrica del Regina Margherita, a proposito delle condizioni cliniche dei due bimbi rimasti vittime nella tragedia. “La situazione – ha spiegato il direttore generale della Città della Salute, La Valle – è critica per entrambi. Uno è un po’ più grande, potrebbe avere 9-10 anni, l’altro è più piccolo, potrebbe avere 5 anni. In questo momento non abbiamo ancora l’anagrafica dei bambini perché stiamo aspettando che arrivi qualche informazione dal luogo dove è avvenuto il dramma. Non sappiamo ancora se questo bimbi sono italiani anche se il più piccolo quando è arrivato era cosciente e parlava in italiano. Al momento non abbiamo avuto contatti con alcun parente”. “I bambini – ha aggiunto Gennari – sono tutti e due in prognosi riservata, uno, il più grande, è in condizioni decisamente più critiche dell’altro, il più piccolo è in sala operatoria per la stabilizzazione delle fratture agli arti oltre a un quadro di politrauma importante, l’altro ha un grave quadro di politrauma cranico-toraco- addominale con fratture. All’arrivo è stato rianimato poco dopo l’arrivo e al momento non ha bisogno di intervento chirurgico ma necessita di stabilizzazione dei parametri vitali su tutti i fronti”. “Le prossime ore – ha detto ancora il direttore La Valle – saranno decisive per vedere la risposta di entrambi, soprattutto di quello più critico

SOCCORSI – “All’inizio si parlava di 5 deceduti e di tre feriti gravi, poi siamo arrivati a 13 morti nell’ultimo messaggio che mi è arrivato. So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l’ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatore della scuola nazionale e responsabile della provincia di Verbania da nove anni. Una cosa così grossa non l’ho mai vissuta qui, sono stato a Rigopiano e in altri eventi tragici in Italia, ma da noi mai così”, dice all’Adnkronos Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania.

L’IMPIANTO – Chiusa nel 2014 una revisione generale, la funivia del Mottarone ha riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della funivia e tra ottobre-dicembre 2016 sono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della funivia.

Una scelta quella di chiudere non senza incertezze vista la longevità dell’infrastruttura. I lavori per la funivia che collega Stresa e la cima del Mottarone partono nel 1963 per sostituire il vecchio percorso ferroviario datato al 1911, con tanto di stazione in stile Liberty, con un nuovo impianto più funzionale e veloce. I lavori, affidati alla ditta Piemonte Funivie, vanno avanti alcuni anni fino all’inaugurazione dell’impianto il primo agosto del 1970.

Nel 2002 la funivia è stata sottoposta a una revisione straordinaria eseguita dalla ditta Poma Italia (ora Agudio). Nel 2009, a completamento dell’opera, è stata costruita dalla società Leitner una seggiovia biposto che dalla stazione di arrivo della funivia al Mottarone conduce alla croce in vetta al monte (1491 m s.l.m.), alle piste da sci e ad Alpyland, una nuova area divertimenti sorta nel 2010, e costituita da un alpine coaster (bob su rotaia).

La funivia è strutturata in due tronconi, ciascuno con due cabine dalla portata di 35 persone. Il primo troncone della funivia parte a 205 m in località Lido di Carciano, a Stresa e raggiunge la Località Alpino, dove si trova il Giardino botanico Alpinia. Il secondo tronco parte agli 803 m dell’Alpino e raggiunge un pianoro immediatamente sotto la vetta del Mottarone, posto a 1385 m, da questa posizione è possibile raggiungere i 1491 m a piedi o con una seggiovia realizzata nel 2009.

La manutenzione dell’impianto

tecnici della Leitner di Vipiteno, ditta incaricata della manutenzione annuale, sono subito partiti per Stresa. La gestione è però affidata a una società in loco che aveva ripreso le corse solo un mese fa. La cabina con 15 persone a bordo è precipitata al suolo quando si trovava ormai vicina alla stazione a monte, a 1.491 metri di quota, in un luogo boschivo difficile da raggiungere. Sul posto si sono recati diversi elicotteri.

Tra il 2014 e il 2016 la funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa per essere sottoposta a una revisione radicale da parte della ditta Leitner di Vipiteno, leader mondiale per gli impianti a fune, poi era stata riaperta. “Nel 2016 è stata completata una revisione generale a cura di Leitner con installazioni di nuove apparecchiature elettroniche che hanno interessato cabine e carrello. Non erano stati fatti interventi sulla fune che viene controllata annualmente. L’impianto è stato costruito negli anni 70 da un’azienda che adesso non c’è più, Piemonte Funivie. Per il momento è ancora prematuro stabilire le esatte cause della tragedia”. E’ quanto ha riferito all’agenzia Agi il portavoce della Leitner.

La sciagura di Stresa richiama quanto accadde sul Cermis nel 1976, quando la rottura della fune portante fece precipitare la cabina. Furono 42 allora le vittime. Nel 1998 venti le vittime quando un aereo militare USA tranciò i cavi dell’impianto.

I precedenti

L’incidente della funivia di Stresa ha una lunga serie di precedenti che purtroppo hanno avuto un bilancio tragico in vite umane. In Italia, in particolare, si ricordano le due tragedie del Cermis, quella del marzo 1976 quando per un incidente tecnico la cabina della funivia precipitò causando 42 morti e l’altra del febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi dell’impianto uccidendo 20 persone.

– 13 luglio 1972: la cabina di una teleferica precipita a Betten-Bettmeralp, nelle Alpi svizzere: 13 morti.

– 9 marzo 1976: nei pressi di Cavalese (Trentino) precipita una cabina della funivia del Cermis: i morti sono 42.

– 13 febbraio 1983: a Champoluc (Valle d’Aosta), precipitano tre cabine dell’ovovia che porta al Crest. Undici morti.

– 1 giugno 1990: a Tbilisi (Georgia) 15 morti in due cabine della teleferica, che precipitano per la rottura di un cavo.

– 5 giugno 1993: a Bakhtela (Pakistan), la cabina di una funivia precipita per la rottura del cavo d’acciaio: 13 morti.

– 3 febbraio 1998: un aereo dei marines Usa di Aviano trancia un cavo della funivia del Cermis, in Italia, facendo precipitare nel vuoto una cabina: 20 morti.

– 1 luglio 1999: una cabina della teleferica del Pic de Bure, in Francia, precipita e provoca la morte di 20 persone.

– 11 novembre 2000: divampa un incendio su un trenino funicolare che sale attraverso una galleria dal paese turistico di Kaprun al ghiacciaio del Kitzsteinhorn, in Austria.

Nell’incidente muoiono soffocate dal fumo 155 persone. E’ il più grave incidente per numero di morti in una funicolare negli ultimi 40 anni.

– 5 settembre 2005: una grossa trave di cemento trasportata da un elicottero precipita su una cabina della funivia sul ghiacciaio tirolese della Oetztal, in Austria. Nell’incidente muoiono 9 persone.

– 22 marzo 2008: funivia di Pragelato al Sestriere nelle valli piemontesi che ha provocato 14 feriti, comunque in modo non grave.

– 8 settembre 2016: si blocca in quota per un guasto la funivia ‘Panoramic Mont-Blanc’, che collega l’Aiguille du Midi alla Punta Helbronner, versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Tutte salvate le oltre cento persone coinvolte.

– 24 dicembre 2016: il maltempo fa accavallare le funi della telecabina Plan Maison-Cime bianche laghi a Cervinia. In una operazione durata oltre sette ore sono stati salvati tutti i 153 sciatori bloccati.