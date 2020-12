Tragedia sfiorata in Alto Adige: precipita elicottero con 7 persone: due feriti

Brutta avventura per un gruppo di sette persone che mercoledì pomeriggio sorvolava la Val Sarentino a bordo di un elicottero privato: per cause da chiarire, il velivolo è precipitato intorno alle 16 nei pressi di San Martino, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

Per fortuna i passeggeri hanno fatto in tempo ad allontanarsi dall’elicottero in fiamme, ma si registrano due feriti lievi.

Sono una bambina di 10 anni, con un trauma alla schiena (trasportata all’ospedale di Bressanone) e una donna che ha riportato una botta alla spalla (trasportato all’ospedale di Bolzano).

Le circostanze dell’incidente e i motivi della presenza a bordo dei sette sono ora al vaglio dei Carabinieri che verificheranno anche violazioni delle norme anti covid nei giorni di lockdown natalizio.