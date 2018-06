Tragedia in parapendio nel Feltrino: muore Paolo Gatto, informatico di Montebelluna

Connect on Linked in

Pilota trevigiano decolla dal monte Avena e precipita: muore a 54 anni. Stava sorvolando il sentiero che porta a Forcella Intrigos, nella zona di San Gregorio delle Alpi

Feltre (Belluno) – Tragedia sul monte Pizzocco, in località Roncoi, nel tardo pomeriggio di martedì 19 giugno. Per cause in corso di accertamento, ha perso la vita Paolo Gatto, un 54enne pilota trevigiano, tecnico informatico di Montebelluna, che era decollato con il suo parapendio dal monte Avena.

Era un pilota esperto che si è trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato: sarebbe stata una raffica improvvisa di vento a causare l’incidente. Sul posto i volontari del soccorso alpino, l’elicottero di Pieve di Cadore. I carabinieri della Compagnia di Feltre stanno ricostruendo l’accaduto.

Verso le 17.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Pizzocco, dove una persona che si trovava nei pressi del Bivacco Palia aveva notato la vela di un parapendio, poco prima in volo, a terra. L’eliambulanza ha localizzato il punto, a 1.400 metri, sulla sinistra orografica del sentiero che porta a Forcella Intrigos, e ha sbarcato a una certa distanza il tecnico di elisoccorso, calandolo con un verricello di una cinquantina di metri.

Il soccorritore ha subito visto il corpo esanime del pilota e ha messo in sicurezza la vela ripiegandola, per poter far scendere il medico, che ha solamente potuto purtroppo constatare il decesso dell’uomo. In supporto alle operazioni sono stati elitrasportati due tecnici del Soccorso alpino di Feltre. Ricomposta, la salma è stata recuperata e trasportata a valle. L’unico testimone oculare è un uomo che si trovava nei pressi del Bivacco Palia e aveva seguito con lo sguardo la vela in movimento pochi minuti prima, salvo poi vederla terra.

In lutto il mondo del volo

Dopo il grave incidente che aveva coinvolto nelle scorse settimane un venticinquenne di Pedavena, precipitato da un’altezza di dieci metri in mezzo ad un campo di Tisoi e destinato ad una lunga convalescenza, ora questa tragedia sconvolge il gruppo feltrino. Paolo Gatto era infatti socio del gruppo di Feltre e proprio con i piloti bellunesi volava da tempo.