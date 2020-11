Tragedia nelle Giudicarie, auto si ribalta: muore 15enne, feriti altri 3 giovani

Posted on

Al via i saldi invernali. La stagione degli acquisti scontati 2012 si apre in Sicilia e in Basilicata ma in quasi tutte le regioni e nelle grandi citta’ – da Milano a Roma, da Torino a Bologna, Firenze, Napoli e Bari – partira’ giovedi’ 5 gennaio. A fare eccezione sono il Molise e la […]