Tragedia nel Veronese, crolla il tetto: due bambini di 8 anni morti

“Le entrate della Provincia nel 2009 erano coperte per il 19% dalla Regione e per il 32% dallo Stato. Nel 2015 invece – analizza l’assessore – il 53% del bilancio della Provincia è coperto dalla Regione contro solo lo 0,6% statale Belluno – “Il poco che in questo momento la Provincia di Belluno riesce a fare, […]