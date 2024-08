Tragedia nel Veneziano: precipita ultraleggero, morto pilota, ferita una donna

Morto sul colpo il pilota 60enne Nicola Baso, ferita una donna di 55 anni

NordEst – Un aereo ultraleggero, per cause ancora da verificare, è precipitato in un terreno agricolo. A Causa dell’impatto il pilota ha perso la vita, ferita la donna che era a bordo con lui.

I vigili del fuoco, accorsi da Piove di Sacco e Mira, hanno messo in sicurezza il velivolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. La donna è stata stabilizzata e trasferita in eliambulanza a Padova.